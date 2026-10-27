MotoGP Australia 2026 Dibatalkan, Bagnaia Ungkap Hal yang Tak Didapat Para Pembalap

jpnn.com - Francesco Bagnaia mengungkap satu hal yang menjadi sorotan setelah balapan utama MotoGP Australia 2026 dibatalkan.

Menurut pembalap Ducati Lenovo tersebut, para rider tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan suara mereka dalam keputusan pembatalan lomba di Sirkuit Phillip Island.

Rangkaian balapan Minggu (25/10) berakhir tanpa perlombaan utama karena cuaca buruk.

Pembalap tak Memberikan Masukan

Hujan deras dan terbatasnya jarak pandang bagi helikopter medis membuat penyelenggara mengutamakan keselamatan, sehingga balapan pada hari itu tidak dapat dilangsungkan.

Meski tidak memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat, Pecco -sapaan Bagnaia- menegaskan bahwa keputusan penyelenggara tetap harus dihormati. Situasi cuaca yang sulit membuat keselamatan menjadi pertimbangan utama.

"Namun, dalam keadaan seperti ini, keputusan penyelenggara harus tetap kami hormati," ucapnya.

Bagnaia Ingin Balapan

Bagnaia sendiri mengaku masih ingin turun ke lintasan jika balapan memungkinkan untuk digelar. Menurutnya, para pembalap pernah menghadapi kondisi yang lebih berat daripada situasi di Phillip Island saat itu.

"Tentu saja saya ingin balapan. Memang cuacanya sulit dan suhu terasa sangat dingin, tetapi kami pernah menghadapi kondisi yang lebih buruk," tambahnya.