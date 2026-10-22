MotoGP Australia 2026 Dibayangi Cuaca Ekstrem, Balapan Terancam Terganggu?
jpnn.com - Akhir pekan MotoGP Australia 2026 berpotensi menghadirkan tantangan di luar persaingan para pembalap.
Phillip Island diprediksi diterpa hujan deras pada Minggu (25/10/2026), sehingga penyelenggara kini menghadapi kemungkinan harus menyesuaikan agenda balapan.
Informasi mengenai opsi perubahan jadwal mencuat setelah Fabio Di Giannantonio menyampaikan bahwa sejumlah alternatif telah dibahas bersama pihak terkait.
Ancaman Cuaca Ekstrem MotoGP Australia 2026
Pembicaraan itu bertujuan mencari skenario terbaik agar rangkaian balapan tetap dapat berjalan dengan aman.
Sampai Kamis (22/10/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan agenda. Sprint Race masih tercantum pada Sabtu (24/10/2026), sementara balapan utama direncanakan berlangsung pada Minggu.
Prakiraan cuaca menjadi perhatian utama. Data Biro Meteorologi Australia menunjukkan risiko hujan makin besar mendekati hari balapan.
Pada Sabtu, probabilitas hujan diperkirakan mencapai 95 persen, sedangkan pada Minggu angkanya menyentuh 100 persen dengan potensi curah hujan 10-30 milimeter.
Kondisi serupa pernah memengaruhi MotoGP Australia pada 2023. Kala itu, ancaman cuaca buruk membuat balapan utama dipindahkan ke Sabtu.
Akhir pekan MotoGP Australia 2026 berpotensi menghadirkan tantangan di luar persaingan para pembalap.
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