MotoGP Australia 2026: Jorge Martin Punya Modal untuk Redam Marc Marquez
jpnn.com - Jorge Martin datang ke MotoGP Australia 2026 dengan keyakinan tinggi. Pembalap Aprilia itu merasa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi Marc Marquez dalam persaingan di Sirkuit Phillip Island akhir pekan ini.
Martin saat ini berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 355 poin.
Namun, posisinya belum sepenuhnya aman karena Marquez membuntuti di peringkat kedua dengan selisih hanya dua angka.
Modal Jorge Martin Hadapi Marc Marquez
Hasil di MotoGP Indonesia 2026 menjadi salah satu alasan Martin optimistis. Dia berhasil naik podium setelah finis di posisi ketiga, sekaligus mengumpulkan poin penting untuk mempertahankan keunggulannya dalam perebutan gelar.
Martin menilai hasil tersebut bisa menjadi pijakan untuk menghadapi seri berikutnya. Rider asal Spanyol itu juga merasa mampu meraih hasil lebih baik di Mandalika apabila tidak terkendala masalah tekanan ban saat sprint race.
"Saya sudah memberikan upaya terbaik dan berhasil mendapatkan poin penting dengan finis di podium. Seandainya masalah tekanan ban tidak terjadi, peluang saya memenangi sprint sebenarnya terbuka," ucapnya.
Pembalap berjuluk Martinator itu pun menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi tantangan di Phillip Island. Dia merasa memiliki kecepatan yang kompetitif untuk bersaing dalam balapan mendatang.
"Saya merasa punya kecepatan yang bagus dan siap menghadapi tantangan berikutnya," tambahnya.
Jorge Martin percaya diri menghadapi Marc Marquez di MotoGP Australia 2026. Hal ini bikin pede.
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