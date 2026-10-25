MotoGP Australia 2026: Jorge Martin Tak Pulang ke Spanyol, Apa Artinya?

jpnn.com - Pembalap Aprilia Jorge Martin menyimpan tanda tanya setelah mengalami kecelakaan dalam sprint race MotoGP Australia 2026.

Keputusannya untuk tetap menjalani perawatan dan tidak kembali ke Spanyol memunculkan spekulasi mengenai peluangnya tampil di seri Malaysia.

Keputusan Martin bertahan di lokasi perawatan pun menjadi perhatian, terlebih setelah insiden yang dialaminya di Sirkuit Phillip Island.

"Aprilia menyebut Jorge Martin memilih tetap menjalani perawatan dan tidak kembali ke Spanyol. Apakah juara dunia MotoGP 2024 itu akan berusaha tampil di GP Malaysia?" tulis MotoGP.

Jorge Martin Kecelakaan saat Sprint Race

Martin mengalami kecelakaan pada lap kedelapan sprint race ketika berusaha mendekati Marc Marquez. Namun, kehilangan daya cengkeram membuatnya terjatuh dan terseret ke luar lintasan.

Tim medis segera mengevakuasi pembalap berusia 28 tahun tersebut untuk mendapatkan penanganan. Setelah insiden itu, tangan kanan Martin terlihat terpasang gips, menandakan bahwa kondisinya perlu mendapat perhatian serius.

Situasi tersebut juga berdampak pada persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Marquez kini memimpin klasemen dengan koleksi 365 poin, unggul 10 angka atas Martin yang berada di posisi kedua dengan 355 poin.

Dengan lima seri balap, termasuk MotoGP Australia 2026, Martin membutuhkan pemulihan agar tetap memiliki kesempatan bersaing.