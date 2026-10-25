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MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Ungkap Alasan Nekat 'Serang' Jorge Martin

MotoGP Australia 2026: Marc Marquez Ungkap Alasan Nekat 'Serang' Jorge Martin
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Pembalap Ducati Marc Marquez. Foto: MotoGP.

jpnn.com - Marc Marquez mengungkap alasan dirinya terus melancarkan serangan balik saat terlibat duel sengit dengan Jorge Martin dalam sprint race MotoGP Australia 2026.

Persaingan keduanya berlangsung ketat hingga Martin mengalami kecelakaan di Tikungan 8 pada putaran kedelapan.

Martin kehilangan kendali bagian depan motornya saat berusaha mengejar Marquez.

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Marquez pun keluar sebagai pemenang sekaligus kembali memimpin klasemen sementara MotoGP 2026.

Alasan Marquez Menyerang Martin

Namun, kemenangan tersebut dibayangi kabar cedera Martin yang mengalami patah tulang lengan kanan dan dipastikan absen pada balapan utama, Minggu (25/10/2026).

Marquez mengaku harus tampil agresif karena Martin memiliki kecepatan yang mampu mengancam posisinya. Dia pun tidak ingin memberi rivalnya kesempatan terlalu lama untuk memimpin.

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"Persaingan gelar hari ini (kemarin, red) membuat kami harus bertarung dengan intensitas tinggi. Kami memang memacu motor hingga batasnya, tetapi tetap harus menjaga agar semuanya berlangsung dalam koridor yang diperbolehkan," ucapnya.

"Jika menghadapi pembalap lain, mungkin saya tidak akan setegang itu. Namun, Jorge merupakan pesaing langsung dalam perebutan gelar."

Marc Marquez mengungkap alasan di balik aksinya terus menyerang Jorge Martin dalam sprint race MotoGP Australia 2026

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