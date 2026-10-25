MotoGP Australia 2026: Phillip Island Pamit dengan Cara Tak Terduga

jpnn.com - MotoGP Australia 2026 di Sirkuit Phillip Island harus berakhir tanpa balapan pada Minggu (25/10/2026).

Keputusan pembatalan tersebut menjadi penutup yang tidak terduga bagi sirkuit legendaris itu sebelum kehilangan statusnya sebagai tuan rumah kelas premier mulai musim depan.

Balapan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi jarak pandang yang buruk.

Situasi tersebut menghambat operasional helikopter medis sehingga penyelenggara memutuskan untuk membatalkan lomba demi mengutamakan keselamatan para pembalap.

Perpisahan tak Terduga Phillip Island

Keputusan itu membuat para penggemar kehilangan kesempatan menyaksikan aksi terakhir para pembalap MotoGP di Phillip Island.

Padahal, seri tahun ini seharusnya menjadi momen perpisahan sebelum penyelenggaraan MotoGP Australia berpindah ke Adelaide pada 2027.

Sebagai gantinya, penonton hanya bisa menyaksikan putaran perpisahan di lintasan. Momen tersebut menjadi penanda berakhirnya perjalanan Phillip Island sebagai salah satu panggung penting dalam kalender MotoGP.

Phillip Island telah menjadi tuan rumah kelas premier sejak 1989, meski sempat beberapa kali absen dari kalender balap. Setelah tidak menggelar balapan akibat pandemi Covid-19, sirkuit tersebut kembali masuk dalam jadwal MotoGP pada 2022.