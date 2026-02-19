MotoGP Australia Masuk Babak Baru, Sirkuit Legendaris Ditinggal
jpnn.com - MotoGP Australia akan memasuki babak baru mulai 2027.
Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu dipastikan tidak lagi digelar di Sirkuit Phillip Island dan akan berpindah ke Sirkuit Jalanan Adelaide.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak MotoGP.
Adelaide ditetapkan sebagai tuan rumah MotoGP Australia mulai 2027 hingga 2032.
Balapan di Adelaide nantinya bakal menjadi catatan sejarah tersendiri.
Pasalnya, MotoGP Australia untuk pertama kalinya akan berlangsung di sirkuit jalanan yang berada di pusat kota, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP..
Peluncuran tata letak sirkuit digelar di Adelaide pada Kamis (19/2/2026).
Acara tersebut dihadiri Chief Sporting Officer MotoGP, Carlos Ezpeleta, serta Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas.
Perubahan besar terjadi di MotoGP Australia. Sirkuit legendaris Phillip Island ditinggalkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teknologi Aerodinamika Aprilia: Dari MotoGP ke Motor Jalan Raya
- Heboh! Marc Marquez Utak-atik Susunan Pembalap 2027, Pensiun?
- Bos Ducati Buka-bukaan: Francesco Bagnaia Kini Berubah Total Menjelang MotoGP 2026
- Honda Masih Terseok Menjelang MotoGP 2026, Luca Marini Ungkap Penyebab Utamanya
- MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah
- MotoGP 2026: Fabio Quartararo Ungkap Masalah Besar Yamaha V4