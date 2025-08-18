MotoGP Austria 2025: Fermin Aldeguer Buat Marc Marquez Deg-degan!
jpnn.com - Marc Marquez mengakui kemenangan di MotoGP Austria 2025 bukanlah hal mudah.
Pembalap Ducati Lenovo itu harus berjuang keras di Red Bull Ring, Spielberg, Minggu (17/8/2025), sebelum akhirnya mengamankan podium pertama.
Tekanan Besar dari Fermin Aldeguer
Marquez, yang start dari posisi keempat, harus menghadapi tekanan besar dari Marco Bezzecchi dan Fermin Aldeguer.
The Baby Alien bahkan mengaku sempat dibuat ngeri dengan kecepatan Aldeguer yang tampil impresif sepanjang balapan.
"Saya sadar, Aldeguer akan datang. Kali ini dia benar-benar siap dan sangat cepat," ucap Marquez dilansir TNT Sports.
Marquez Unggul Tipis dari Aldeguer
Pertarungan sengit itu berakhir dengan kemenangan Marquez, hanya unggul 1,1 detik dari Aldeguer yang finis kedua. Adapun Bezzecchi, yang sempat memimpin di awal, harus puas di posisi ketiga.
Hasil ini membuat Marc Marquez mencatatkan enam kemenangan beruntun di MotoGP 2025. Namun, juara dunia delapan kali itu tak ingin gegabah dan tetap menjaga fokus karena perjalanan masih panjang.
"Ini merupakan enam kemenangan berturut-turut, tetapi saya tetap fokus karena kami punya balapan lain," tandasnya.
Marc Marquez mengakui kemenangan di MotoGP Austria 2025 bukanlah hal mudah. Fermin Aldeguer bikin deg-degan!
