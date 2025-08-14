MotoGP Austria 2025: Rekor Kontras Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
jpnn.com - MotoGP Austria 2025 diprediksi akan menjadi panggung duel panas antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.
Namun, kedua pembalap memiliki rekor yang kontras di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Bagnaia Pembalap Tersukses di MotoGP Austria
Francesco Bagnaia tercatat sebagai pembalap tersukses di MotoGP Austria bersama Andrea Dovizioso. Keduanya sama-sama mengoleksi tiga kemenangan
Bagnaia meraih hattrick juara pada 2022, 2023, dan 2024, sementara Dovizioso memenangi balapan di Austria pada 2017, 2019, dan 2020.
Marquez Belum Pernah Menang di Austria
Sebaliknya, Red Bull Ring menjadi salah satu sirkuit yang belum pernah ditaklukkan Marc Marquez.
Pencapaian terbaik Marquez sejauh ini ialah tiga kali finis sebagai runner up pada 2017, 2018, dan 2019.
Meski begitu, peluang Marquez untuk 'pecah telur' tahun ini sangat terbuka. The Baby Alien datang ke Spielberg dengan kepercayaan diri tinggi seusai menyapu bersih lima kemenangan beruntun.
Jadwal MotoGP Austria 2025
Kini, sorotan tertuju pada duel dua bintang Ducati tersebut. Apakah Bagnaia mampu melanjutkan rekor impresifnya di Austria, atau justru Marquez berhasil mematahkan kutukan dan meraih kemenangan pertamanya di Red Bull Ring?
