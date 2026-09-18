MotoGP Austria 2026: Ai Ogura Siap Comeback, Ada Target yang Dikejar
jpnn.com - MotoGP Austria 2026 menjadi panggung bagi Ai Ogura untuk kembali ke lintasan setelah cukup lama menepi.
Pembalap Trackhouse Aprilia itu akan mencoba RS-GP miliknya di Red Bull Ring pada akhir pekan ini.
Namun, ada satu pertanyaan besar, yakni seberapa kuat kondisi tangannya?
Ogura Tak Mau Pasang Target Tinggi
Ai Ogura memang merasa pemulihannya berjalan positif. Akan tetapi, pembalap asal Jepang itu belum ingin memasang target tinggi karena baru kembali setelah menjalani operasi.
Rider berusia 25 tahun itu menyadari kembali mengendarai motor setelah absen cukup lama membutuhkan proses. Ia ingin terlebih dahulu merasakan respons tubuhnya sebelum menentukan sejauh mana bisa bersaing.
"Saya merasa kondisi tangan saya sekarang lebih baik dari yang saya bayangkan. Saya sangat senang bisa kembali, tetapi saya ingin melihat dahulu kemampuan saya sepanjang akhir pekan ini," ucapnya.
Absennya Ogura bermula dari kecelakaan saat latihan motocross di Jepang yang menyebabkan ibu jari kirinya patah. Dia kemudian menjalani operasi dan harus melewatkan dua putaran MotoGP.
Austria Jadi Persiapan Menuju Motegi
Sebelum cedera, Ogura sempat berada di posisi kedua klasemen MotoGP 2026 bahkan meraih kemenangan di Belanda.
MotoGP Austria 2026 menjadi panggung bagi Ai Ogura untuk kembali ke lintasan setelah cukup lama menepi.
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