MotoGP Austria 2026 Jadi Mimpi Buruk Marc Marquez, Masalah Ini Hampir Bikin Menyerah

jpnn.com - Balapan MotoGP Austria 2026 meninggalkan cerita yang cukup menegangkan bagi Marc Marquez.

Bukan karena persaingan sengit dengan pembalap lain, melainkan persoalan teknis yang membuat pembalap Ducati tersebut sempat meragukan apakah dirinya mampu membawa motor hingga garis finis.

Marquez bahkan mengaku beruntung bisa menyelesaikan balapan di Red Bull Ring, Minggu (20/9/2026)

The Baby Alien harus puas finis kelima dengan selisih lebih dari tujuh detik dari pemenang, yakni Pedro Acosta (Redbull KTM).

"Ada satu momen ketika rem depan sama sekali tidak memberikan respons. Saya sampai berpikir bahwa balapan ini mungkin tidak bisa saya lanjutkan. Untungnya, setelah beberapa saat kondisinya kembali normal," ucapnya.

Kecepatan Bukan Persoalan Utama

Padahal, hasil tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan Marquez sepanjang akhir pekan.

Namun, persoalan pada rem membuat kecepatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

"Sebenarnya kami memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan posisi kedua atau bahkan podium. Namun, masalah pada rem depan membuat saya kehilangan banyak waktu," tambahnya.