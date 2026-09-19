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MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Dapat Angin Segar

MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Dapat Angin Segar
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Marc Marquez di Sirkuit Silverstone. Foto: Glyn Kirk/AFP

jpnn.com - Red Bull Ring kembali menjadi panggung penting bagi Marc Marquez dalam perburuan gelar MotoGP 2026.

Pembalap Ducati itu tiba di Austria dengan modal cukup kuat. Kemenangan di Aragon dan Misano membuat kepercayaan dirinya meningkat.

Marquez juga memiliki alasan lain untuk optimistis. Rider asal Spanyol tersebut berhasil menjadi pemenang MotoGP Austria pada musim sebelumnya.

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"Saya memiliki pengalaman positif di Austria dari musim lalu. Sekarang kami harus menggunakan semua modal yang ada untuk kembali tampil kompetitif," ucapnya.

Marquez Memimpin Klasemen MotoGP 2026

Marquez untuk pertama kalinya memimpin klasemen MotoGP 2026 setelah kemenangan di Misano.

Koleksi 274 poin membuatnya sejajar dengan Jorge Martin, tetapi lima kemenangan menempatkannya di posisi pertama.

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Hasil positif di Austria bisa memperlebar jarak tersebut.

"Kemenangan-kemenangan terakhir memberikan energi yang sangat besar," tambahnya.

Red Bull Ring kembali menjadi panggung penting bagi Marc Marquez dalam perburuan gelar MotoGP 2026.

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