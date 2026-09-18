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MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Ingin Buat Jorge Martin Makin Tertekan

MotoGP Austria 2026: Marc Marquez Ingin Buat Jorge Martin Makin Tertekan
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Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP San Marino 2026. Foto: ANDREAS SOLARO/AFP.

jpnn.com - Persaingan Marc Marquez dan Jorge Martin kembali menjadi perhatian menjelang MotoGP Austria 2026.

Red Bull Ring bakal menjadi arena berikutnya bagi kedua pembalap untuk mempertaruhkan posisi pertama klasemen. Marquez dan Martin sama-sama mengantongi 274 poin.

Namun, posisi teratas menjadi milik Marquez karena pembalap Ducati itu sudah mengoleksi lima kemenangan sepanjang musim ini.

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Situasi tersebut membuat Marquez memiliki peluang untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen.

Apalagi, pembalap berusia 33 tahun itu sedang berada dalam tren positif setelah memenangi dua seri terakhir di Aragon dan Misano.

"Hasil di Misano memberi saya energi yang sangat besar. Dukungan luar biasa dari para Ducatisti (fan Ducati) juga membuat kemenangan tersebut terasa makin spesial," ucapnya.

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MotoGP Austria dijadwalkan berlangsung pada 18-20 September. Sirkuit Red Bull Ring bukan tempat asing bagi Marquez karena dia berhasil menjadi pemenang pada musim lalu.

Pengalaman tersebut menjadi modal tambahan bagi Marquez untuk kembali memburu hasil maksimal.

Persaingan Marc Marquez dan Jorge Martin kembali menjadi perhatian menjelang MotoGP Austria 2026.

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