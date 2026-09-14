MotoGP Austria 2026: Misi Hattrick Marc Marquez, Jorge Martin Mengintai
jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara MotoGP 2026 kembali memasuki fase penting.
Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, akan menjadi panggung berikutnya pada 18-19 September.
Sorotan utama tentu mengarah kepada Marc Marquez. Pembalap Ducati tersebut datang ke Austria dengan modal dua kemenangan beruntun setelah berjaya di Aragon dan San Marino.
Kemenangan di San Marino bahkan membuat Marquez menguasai klasemen dengan koleksi 274 poin.
Menariknya, jumlah tersebut sama persis dengan milik Jorge Martin, yang duduk di posisi kedua.
Namun, Marquez berhak menempati posisi teratas karena memiliki jumlah kemenangan yang lebih banyak dari Martin.
Marc Marquez Berpeluang Cetak Hattrick
MotoGP Austria memiliki arti khusus bagi Marquez. Pada edisi musim lalu, pembalap asal Spanyol itu berhasil menjadi yang tercepat di Spielberg.
Kini, peluang untuk kembali naik podium tertinggi terbuka lebar. Jika mampu mengulang kesuksesan tersebut, Marquez akan mencatat tiga kemenangan berturut-turut.
MotoGP Austria 2026 bisa menjadi panggung hattrick Marc Marquez. Mampukah dia menjauh dari Jorge Martin di klasemen?
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