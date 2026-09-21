MotoGP Austria 2026: Pedro Acosta Pecah Telur, Mandalika Punya Peran Penting

jpnn.com - Pedro Acosta akhirnya menemukan kembali sensasi menjadi pemenang setelah penantian panjang di kelas utama MotoGP.

Pembalap KTM itu menuntaskan penantian tersebut di tempat yang punya arti khusus bagi timnya.

Acosta menjadi yang tercepat pada MotoGP Austria 2026 di Red Bull Ring, Minggu (20/9/2026), sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk KTM di balapan kandang.

Butuh 55 kali start bagi Acosta sebelum akhirnya berdiri di podium tertinggi MotoGP. Namun, perjalanan menuju kemenangan tersebut ternyata tidak lepas dari kenangan yang tersimpan sejak dirinya masih berkompetisi di Moto2.

Mandalika Masih Melekat di Ingatan

Kemenangan terakhir Acosta sebelum menembus kelas MotoGP terjadi di Indonesia. Saat membela Moto2 pada 2023, dia berhasil naik podium pertama di Sirkuit Mandalika.

Momen tersebut rupanya terus menjadi salah satu referensi penting bagi Acosta.

Setelah bertahun-tahun menunggu kemenangan pertamanya di kelas premier, kenangan dari Mandalika akhirnya kembali muncul bersamaan dengan pencapaian terbesarnya bersama KTM.

"Saya selalu membawa kenangan dari kemenangan terakhir saya di Indonesia. Setelah sekian lama menunggu, rasanya sangat istimewa bisa kembali menang dan kali ini melakukannya di MotoGP bersama KTM," ucapnya.