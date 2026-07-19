MotoGP: Bakal Satu Garasi dengan Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi Merasa Aneh

jpnn.com - Marco Bezzecchi mengaku ada perasaan yang tidak biasa setelah mengetahui Francesco Bagnaia bakal menjadi rekan setimnya di Aprilia mulai MotoGP 2027.

Pembalap asal Italia itu menyebut situasi tersebut terasa aneh karena selama ini mereka selalu saling berhadapan sebagai rival di lintasan.

Bezzecchi dan Bagnaia memang sama-sama dibesarkan dalam program VR46 Riders Academy. Meski memiliki ikatan pertemanan yang erat di luar sirkuit, setiap balapan selalu menjadi ajang saling mengalahkan.

"Saya ikut bahagia untuk Pecco sekaligus untuk Aprilia. Ini langkah yang bagus buat semua pihak. Hanya saja, saya masih merasa aneh membayangkan kami berada di sisi yang sama."

"Selama ini kami selalu datang ke lintasan sebagai pesaing dan sekarang situasinya berubah total," ucapnya.

Aprilia memang membuat kejutan besar dengan mengamankan tanda tangan Bagnaia. Kampiun MotoGP dua kali itu menerima kontrak jangka panjang yang membuatnya bertahan bersama pabrikan Italia tersebut hingga musim 2030.

Transfer itu sekaligus mengakhiri perjalanan panjang Bagnaia bersama Ducati. Sejak naik ke MotoGP pada 2019 melalui Pramac Racing, dia belum pernah membela konstruktor lain sebelum akhirnya menerima tantangan baru bersama Aprilia di musim depan.

Bezzecchi optimistis kedatangan sahabatnya tidak akan mengganggu atmosfer di dalam tim. Sebaliknya, dia berharap hubungan baik yang sudah terjalin di luar lintasan bisa menjadi modal untuk mempercepat perkembangan motor Aprilia.