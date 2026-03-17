JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Brasil: Alex Marquez dalam Bahaya Besar

Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - GOIANIA - Pembalap Ducati (Gresini) Alex Marquez dalam tekanan besar menjelang MotoGP Brasil akhir pekan ini.

Adik Marc Marquez itu menjadi sorotan lantaran menjadi satu dari lima pembalap yang tak mengumpulkan nilai pada seri pertama MotoGP 2026 di Thailand.

Mantan bos KTM Francesco Guidotti mengamati situasi Alex.

Dia menyebut harapan Ducati kepada Alex musim ini jauh lebih besar ketimbang 2025.

Itu lantaran penampilan fantastis Alex pada MotoGP 2025 -finis sebagai peringkat kedua.

"Dia tidak bisa lagi balapan dengan bebas (tanpa beban). Ada ekspektasi yang harus dia patuhi," tutur Guidotti.

Dengan kekuatan dukungan yang lebih besar, Alex pun harus memikul tanggung jawab yang lebih besar.

"Alex Marquez harus mematuhi ekspektasi yang lebih tinggi di 2026," katanya.

Alex Marquez memasuki MotoGP Brasil dengan menyandang status juru kunci klasemen.

