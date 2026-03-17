MotoGP Brasil: Sulit Menyalip, Habis-habisan di Kualifikasi

jpnn.com - GOIANIA - MotoGP Brasil 2026 akhir pekan ini bakal menyajikan hal yang berbeda.

Para pembalap tampaknya akan all out di kualifikasi, karena Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna bukanlah sirkuit yang enak untuk menyalip.

Itu kata pembalap Honda Luca Marini, satu dari sedikit rider MotoGP yang sudah mencoba latihan di arena tersebut tahun lalu.

Baca Juga: Fermin Aldeguer Menargetkan Bisa Kembali Membalap di MotoGP Brasil

“Trek yang cukup cepat, tetapi sempit. Ada beberapa tikungan yang sangat lambat dan pendek,” kata Marini.

"Saya pikir akan sulit untuk menyalip. Ini adalah titik kritisnya. Karena lintasan lurusnya sangat panjang, tetapi Tikungan 1 sangat cepat."

"Dan ketika ada tikungan cepat dan pengeremannya pendek, lebih sulit untuk menyalip," imbuhnya.

Marini pun memprediksi semua pembalap akan berjuang untuk menikmatinya, mengeluarkan kemampuan motor sejak awal (latihan bebas), apalagi Brasil merupakan seri kedua MotoGP musim ini, masih awal kompetisi, dan berarti peluang baru untuk semua pembalap.

“Semua pembalap akan mencoba menikmatinya," tuturnya.