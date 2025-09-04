menu
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Catalunya 2025: Marc Marquez Ditantang Kutukan di Rumah Sendiri

MotoGP Catalunya 2025: Marc Marquez Ditantang Kutukan di Rumah Sendiri

MotoGP Catalunya 2025: Marc Marquez Ditantang Kutukan di Rumah Sendiri
Marc Marquez di depan. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - MotoGP Catalunya 2025 akhir pekan nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marc Marquez.

Sepanjang kariernya, Marquez menyimpan catatan kurang manis ketika mengaspal di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Sejak debut di MotoGP pada 2013, pembalap Ducati Lenovo itu hanya mampu naik podium teratas dua kali, yakni pada musim 2014 dan 2019.

Baca Juga:

Kutukan Catalunya

Di luar itu, dia sering gagal bersinar karena berbagai kendala, mulai dari kesalahan strategi, insiden di lintasan, hingga kurangnya performa motor.

Situasi ini membuat MotoGP Catalunya sering disebut sebagai 'kutukan' bagi Marquez.

"Saya menyukai Sirkuit Barcelona-Catalunya karena itu sirkuit kandang saya. Namun, jika bukan karena itu, saya membencinya."

Baca Juga:

"Bukan karena lintasannya jelek, justru sebaliknya. Sirkuit ini salah satu yang terindah, tetapi selalu sulit bagi saya," ucap Marquez dilansir GPOne.

Balapan Kandang Marquez

Catatan tersebut terasa ironis. Pasalnya, Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan di era MotoGP modern, dengan koleksi enam gelar Juara Dunia.

MotoGP Catalunya 2025 akhir pekan nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagi Marc Marquez.

