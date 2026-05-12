MotoGP Catalunya 2026: Tanpa Marc Marquez, Siapa Berani Tantang Aprilia?

jpnn.com - MotoGP Catalunya 2026 diprediksi menghadirkan persaingan sengit.

Seri keenam MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Katalunya pada 15-17 Mei mendatang.

Namun, race di Katalunya dipastikan kehilangan salah satu nama besar, yakni Marc Marquez.

Pembalap Ducati itu harus menepi setelah menjalani operasi akibat cedera patah tulang metatarsal yang dialaminya.

Kehilangan salah satu pembalap andalan tentu menjadi pukulan bagi Ducati, tetapi bukan berarti pabrikan asal Italia itu kehilangan daya saing.

Ducati masih memiliki sejumlah nama yang siap menjaga asa, mulai dari Francesco Bagnaia serta pembalap tim satelit seperti Alex Marquez hingga Fabio Di Giannantonio.

Namun, tantangan terbesar datang dari Aprilia yang tengah tampil impresif sepanjang awal musim.

Tim asal Noale tersebut sukses mendominasi lima seri pembuka dan makin percaya diri setelah menunjukkan performa solid pada balapan terakhir di Prancis.