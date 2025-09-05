MotoGP Catalunya: Pikiran Nakal Melintas di Kepala Marc Marquez

jpnn.com - BARCELONA - Si pemimpin klasemen MotoGP 2025 Marc Marquez merasa perlu bekerja keras untuk memenangi MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya akhir pekan ini.

Namun, di sisi lain, Marc mengaku ada pikiran nakal muncul di kepalanya.

Marc Marquez datang ke MotoGP Catalunya 2025 dengan menyandang status juara di 14 balapan sebelumnya, terhitung dari sprint dan grand prix di Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, Austria, dan Hungaria.

Seri di Catalunya pun termasuk balapan kandang buat pembalap Spanyol yang identik dengan nomor 93 itu, tetapi Sirkuit Barcelona bukanlah lintasan yang bersahabat dengan Marc.

Dari sebelas penampilan MotoGP di sana, Marc hanya menang dua kali.

"Seperti biasa, setiap tahun, di sini, di Montmelo, saya tahu bahwa saya perlu bekerja lebih keras daripada di sirkuit lain," tutur Marc Marquez, Kamis (4/9).

"Dalam kondisi baik pun, saya tetap harus bekerja keras di sini. Ini salah satu sirkuit terburuk saya di kalender, tetapi fakta bahwa ini adalah GP kandang, selalu memberi saya motivasi ekstra," imbuhnya.

Marc pun lalu menyebut sejumlah pembalap yang berpotensi menjadi pesaing berat di MotoGP Catalunya, yakni Alex Marquez, Pecco Bagnaia, dan duo Aprilia (Marco Bezzecchi dan Jorge Martin).