MotoGP Catalunya: Siapa Pengganti Marc Marquez di Ducati?

Duo pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez (kiri) dan Francesco Bagnaia. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - CATALAN - Tim utama Ducati mengeluarkan pengumuman setelah Marc Marquez sukses melakoni operasi.

Ini bukan soal kondisi terkini Marc Marquez, tetapi terkait susunan pembalap Ducati Lenovo di MotoGP Catalunya akhir pekan ini.

"Ducati mengonfirmasi bahwa tidak akan menurunkan pengganti Marc Marquez di Grand Prix Catalan akhir pekan ini," bunyi pernyataan Ducati yang dipetik dari halaman Crash.

Ducati memang tidak berkewajiban untuk menurunkan pengganti Marc di Catalunya, tetapi harus melakukannya jika Marc absen lama.

Pecco Bagnaia pun otomatis menjadi satu-satunya perwakilan tim pabrikan Ducati.

Tidak ada penjelasan atas keputusan Ducati tersebut, padahal mereka punya pembalap penguji Michele Pirro.

Namun, konon Pirro diminta fokus pada pengembangan motor Ducati 850cc 2027.

Bintang Ducati di World Superbike Nicolo Bulega pun sedang balapan di Republik Ceko akhir pekan ini dan karena itu tidak tersedia untuk MotoGP Catalunya.

Ada peluang bagi Marc Marquez untuk mencoba latihan MotoGP Catalunya pada Jumat. Serius nih?

