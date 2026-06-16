MotoGP Ceko 2026: Ketika Brno Membuka Jalan bagi Marc Marquez

jpnn.com - MotoGP Ceko 2026 hadir ketika persaingan gelar juara dunia sedang memanas.

Seri kesembilan MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkut Brno pada akhir pekan nanti.

Setelah delapan seri berlangsung, peta persaingan musim ini masih terbuka lebar. Lima rider berbeda sudah merasakan kemenangan pada balapan utama.

Marco Bezzecchi menjadi rider paling dominan dengan koleksi empat kemenangan. Sementara itu, Alex Marquez, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, dan Marc Marquez masing-masing satu kali berdiri di podium tertinggi.

Menariknya, dari nama-nama tersebut, hanya Marquez yang memiliki catatan mentereng di Brno.

Pembalap Ducati itu pernah menaklukkan sirkuit yang berada di Eropa Tengah tersebut pada musim 2017, 2019, dan 2025.

Selain Marquez, hanya Brad Binder yang pernah memenangi balapan MotoGP di Brno, tepatnya pada edisi 2020.

Hal itu membuat sebagian besar pembalap di grid saat ini minim pengalaman di Brno karena MotoGP Ceko sempat menghilang dari kalender balap selama empat musim, yakni dari 2021 hingga 2024.