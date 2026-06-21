MotoGP Ceko 2026: Marc Marquez Menggila di Brno, Ancaman ke Top 3 Makin Nyata

jpnn.com - Marc Marquez kembali membuat peta persaingan MotoGP 2026 memanas.

Kemenangan di MotoGP Ceko membuat pembalap Ducati itu kini kian dekat menuju tiga besar.

Balapan yang digelar di Sirkuit Brno, Minggu (21/6/2026) malam WIB, menjadi panggung bagi Marquez untuk kembali menunjukkan kualitasnya.

The Baby Alien berhasil mengamankan posisi terdepan,meninggalkan Ai Ogura serta Francesco Bagnaia yang harus puas mengisi posisi kedua serta ketiga.

Marquez kini mengumpulkan 140 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara MotoGP 2026.

Jarak Marquez dengan penghuni peringkat ketiga, yakni Fabio di Giannantonio hanya terpaut 17 angka.

Sementara itu, Marco Bezzecchi masih memimpin klasemen dengan 180 poin meski tidak turun di MotoGP Ceko 2026 akibat sanksi.

Posisi puncak Bezzecchi kini tidak terlalu aman karena Jorge Martin hanya berjarak delapan poin di urutan kedua.