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MotoGP Ceko 2026: Mengapa FIM Menolak Banding Marco Bezzecchi? Alasannya Tegas

MotoGP Ceko 2026: Mengapa FIM Menolak Banding Marco Bezzecchi? Alasannya Tegas
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Marco Bezzecchi. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Upaya Aprilia untuk membatalkan hukuman yang dijatuhkan kepada Marco Bezzecchi tidak membuahkan hasil.

FIM Steward MotoGP memutuskan tetap mempertahankan sanksi larangan tampil bagi pembalap asal Italia tersebut pada MotoGP Ceko 2026.

Keputusan itu membuat Bezzecchi dipastikan absen pada balapan yang digelar di Sirkuit Brno.

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Sebelumnya, rider berusia 27 tahun itu dijatuhi hukuman akibat insiden yang terjadi pada sesi sprint race.

Insiden bermula ketika Bezzecchi terlibat kontak dengan salah satu marshal usai mengalami kecelakaan.

Dalam situasi tersebut, Bezzecchi yang sedang berada dalam kondisi emosional terlihat melakukan dorongan dan kontak fisik terhadap petugas lintasan.

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Persitiwa itu langsung ditindaklanjuti oleh FIM Steward dengan pemberian sanksi larangan balap.

Tidak lama berselang, pihak Aprilia mengajukan banding dengan harapan hukuman dapat diringankan atau dibatalkan.

Upaya Aprilia untuk membatalkan hukuman yang dijatuhkan kepada Marco Bezzecchi tidak membuahkan hasil.

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