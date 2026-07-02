MotoGP: Davide Tardozzi Blak-blakan, Francesco Bagnaia Bakal Jadi Masalah Ducati
jpnn.com - Francesco Bagnaia berubah status dari andalan menjadi ancaman bagi Ducati.
Mulai MotoGP 2027, juara dunia dua kali itu akan menjadi rival setelah memutuskan bergabung dengan Aprilia Racing.
Ducati pun langsung memasang alarm bahaya terhadap Pecco Bagnaia.
Mereka menilai Pecco bakal menjadi salah satu rival terkuat dalam perebutan kemenangan musim depan.
Manajer Ducati Davide Tardozzi mengaku sudah membayangkan bagaimana rasanya melihat Pecco berdiri di garasi tim lain setelah delapan musim bekerja bersama.
"Hubungan kami dengan Pecco sudah terjalin selama delapan tahun, tetapi musim depan akan terasa aneh ketika dia berada di pihak yang berbeda," jelasnya.
Menurut Tardozzi, pengalaman panjang Bagnaia bersama Ducati menjadi modal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, Ducati sadar akan menghadapi lawan yang benar-benar memahami karakter motor mereka.
"Kami tahu Pecco akan menjadi semacam masalah bagi kami karena dia adalah pembalap yang sangat, sangat cepat," tambahnya.
Manajer Ducati Davide Tardozzi blak-blakan Francesco Bagnaia akan menjadi masalah bagi timnya.
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