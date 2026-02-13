menu
MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah

Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Francesco Bagnaia menegaskan dirinya belum menyerah soal masa depan bersama Ducati.

Posisi rider asal Italia itu kabarnya terancam dengan rumor kedatangan Pedro Acosta.

Bagnaia masih terikat kontrak hingga akhir MotoGP 2026, sama seperti rekan setimnya, Marc Marquez.

Situasi tersebut membuat Ducati mulai menyusun langkah, termasuk membuka komunikasi perpanjangan kontrak dengan kedua rider andalannya.

Di sisi lain, Ducati juga disebut-sebut tengah memantau Pedro Acosta yang saat ini membela KTM.

Isu tersebut membuat peta bursa pembalap MotoGP makin memanas.

Bagnaia tidak menampik bahwa performanya pada musim MotoGP 2025 turut memengaruhi posisinya dalam negosiasi kontrak.

Meski demikian, juara dunia dua kali itu menilai dirinya masih memiliki daya tawar yang kuat di mata pabrikan asal Borgo Panigale.

Di tengah ketatnya persaingan dan rumor transfer Pedro Acosta, Francesco Bagnaia mengungkap pandangannya soal masa depan bersama Ducati.

