MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah
jpnn.com - Francesco Bagnaia menegaskan dirinya belum menyerah soal masa depan bersama Ducati.
Posisi rider asal Italia itu kabarnya terancam dengan rumor kedatangan Pedro Acosta.
Bagnaia masih terikat kontrak hingga akhir MotoGP 2026, sama seperti rekan setimnya, Marc Marquez.
Situasi tersebut membuat Ducati mulai menyusun langkah, termasuk membuka komunikasi perpanjangan kontrak dengan kedua rider andalannya.
Di sisi lain, Ducati juga disebut-sebut tengah memantau Pedro Acosta yang saat ini membela KTM.
Isu tersebut membuat peta bursa pembalap MotoGP makin memanas.
Bagnaia tidak menampik bahwa performanya pada musim MotoGP 2025 turut memengaruhi posisinya dalam negosiasi kontrak.
Meski demikian, juara dunia dua kali itu menilai dirinya masih memiliki daya tawar yang kuat di mata pabrikan asal Borgo Panigale.
Di tengah ketatnya persaingan dan rumor transfer Pedro Acosta, Francesco Bagnaia mengungkap pandangannya soal masa depan bersama Ducati.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Fabio Quartararo Ungkap Masalah Besar Yamaha V4
- MotoGP: Terancam Tersingkir, Franceco Bagnaia Masih Punya Tempat di Ducati?
- Marc Marquez Segera Perpanjang Kontrak, Ducati Ungkap Proses yang Berliku
- Chocolatos Resmi Jadi Sponsor Tim Gresini Racing di MotoGP Hingga 2027
- MotoGP: Marco Bezzecchi Memperpanjang Masa Kerja Bersama Aprilia Racing hingga 2027
- Gresini Buka Realitas MotoGP 2026, Akan Sulit Buat Alex Marquez?