MotoGP Dikuasai Liberty Media, Francesco Bagnaia Langsung Beri Peringatan
jpnn.com - Francesco Bagnaia angkat bicara mengenai perubahan besar yang terjadi di ajang MotoGP setelah masuknya Liberty Media sebagai pemegang saham mayoritas.
Perusahaan asal Amerika Serikat itu resmi mengambil alih sebagian besar saham Dorna Sports, yang sebelumnya menjadi operator utama MotoGP.
Setelah proses akuisisi tersebut, entitas pengelola kompetisi kini bertransformasi dengan nama baru, yakni MotoGP Sports Entertainment Group.
Langkah Liberty Media itu memunculkan banyak harapan sekaligus kekhawatiran di kalangan pembalap.
Bagnaia menilai kehadiran perusahaan tersebut bisa membawa perubahan besar bagi MotoGP, terutama dari sisi komersial dan penyajian hiburan kepada penggemar.
Liberty Media sendiri dikenal sukses mengubah wajah Formula 1 sejak mengambil alih pengelolaannya pada 2017.
Balapan F1 kini dikemas lebih atraktif dengan berbagai acara besar yang mengiringi setiap seri.
Meski begitu, Bagnaia mengingatkan bahwa MotoGP memiliki karakter berbeda yang tidak boleh dihilangkan hanya demi aspek hiburan.
