MotoGP: Dituding Tak Mau Berbagi Garasi dengan Bagnaia, Quatararo Meluruskan
jpnn.com - Nama Fabio Quatararo ikut tereset dalam rumor transfer kepindahan Francesco Bagnaia ke Yamaha.
Rider asal Prancis itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat Pecco -sapaan Bagnaia- urung merapat ke pabrikan asal Jepang tersebut.
Isu tersebut muncul di tengah ketidakpastian masa depan Bagnaia bersama Ducati.
Performa juara MotoGP dua kali itu dinilai belum kembali ke level terbaik sehingga memunculkan berbagai rumor, termasuk kemungkinan hengkang ke tim lain.
Yamaha kabarnya sempat menunjukkan ketertarikan kepada Pecco. Namun, berkembang kabar bahwa peluang itu tidak berlanjut karena Quartararo disebut tidak menginginkan Bagnaia berada satu garasi dengannya.
Menanggapi rumor tersebut, Quartararo memberikan klarifikasi.
Kampiun MotoGP 2021 itu mengaku pernah berdiskusi dengan Bagnaia, tetapi pembicaraan yang terjadi sama sekali tidak berkaitan dengan upaya menghalangi sang rival bergabung ke Yamaha.
"Saya memang pernah berbicara dengan Bagnaia. Namun, percakapan itu lebih seperti ketika Anda meminta pandangan dari pembalap lain mengenai masa depan karier."
Nama Fabio Quatararo ikut tereset dalam rumor transfer kepindahan Francesco Bagnaia ke Yamaha.
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