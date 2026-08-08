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MotoGP: Fabio Quartararo Pilih Honda, Ternyata Sempat Dapat Godaan dari Tim Lain

MotoGP: Fabio Quartararo Pilih Honda, Ternyata Sempat Dapat Godaan dari Tim Lain
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Fabio Quartararo akan bergabung dengan Honda HRC mulai MotoGP 2027. Foto: MotoGP.

jpnn.com - Fabio Quartararo telah memilih Honda sebagai pelabuhan barunya pada MotoGP musim 2027.

Setelah delapan musim membela Yamaha, pembalap Prancis tersebut memilih Honda sebagai tim barunya.

Keputusan itu ternyata tidak diambil dengan mudah. Quartararo mengaku sempat berkomunikasi dengan sejumlah tim sebelum menjatuhkan pilihan kepada Honda.

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Menurut kampiun MotoGP 2021 tersebut, proyek yang disiapkan Honda untuk menghadapi regulasi baru pada 2027 menjadi alasan utama di balik keputusannya.

"Saya sempat mempertimbangkan beberapa pilihan dan berbicara dengan sejumlah tim. Setelah melihat berbagai proyek yang ditawarkan, saya merasa Honda memberikan arah yang paling meyakinkan untuk masa depan saya," jelasnya.

Honda Jadi Pilihan Quartararo

Quartararo akan meninggalkan Yamaha setelah total delapan musim bersama tim tersebut. Dia telah menandatangani kontrak bersama Honda hingga akhir musim 2028.

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Salah satu hal yang membuat Quartararo yakin ialah rencana Honda menghadapi perubahan regulasi teknis MotoGP pada 2027.

Meski sudah menentukan masa depan, Quartararo tetap berkomitmen menyelesaikan musim 2026 bersama Yamaha.(motogp/jpnn)

Fabio Quartararo memilih Honda untuk MotoGP 2027 setelah meninggalkan Yamaha. Ternyata, ada beberapa tim yang sempat mencoba menggodanya.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

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