MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez
jpnn.com - Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027
Pembalap berjulukan The Shark itu mengaku sudah tidak sabar berbagi garasi dengan Marc Marquez yang akan menjadi rekan setimnya musim depan.
Kehadiran Acosta di Ducati sekaligus mengakhiri kebersamaan Francesco Bagnaia dengan tim asal Italia tersebut.
Pecco -sapaan Bagnaia- memilih melanjutkan karier bersama Aprilia.
Bagi Acosta, kesempatan membela Ducati bukan hanya soal bergabung dengan salah satu tim terbaik di MotoGP.
Dia juga melihat peluang langka untuk belajar langsung dari salah satu pembalap tersukses dalam sejarah kejuaraan dunia, yakni Marc Marquez.
"Bisa berada dalam satu tim dengan Marc adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dia sudah berada di penghujung perjalanan kariernya, sedangkan saya baru memulai langkah di kelas MotoGP."
"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengalaman darinya," ucapnya.
Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Red Flag Mewarnai Practice MotoGP Belanda, Cek 10 Besar
- Marc Marquez Kecelakaan di FP1 MotoGP Belanda 2026
- Jadwal Balapan di Belanda & Klasemen MotoGP 2026, Panas!
- Pedro Acosta Datang, Pecco Pergi ke Aprilia, Ducati Tanpa Rider Italia
- Francesco Bagnaia Tinggalkan Ducati, Aprilia Langsung Kirim Ancaman untuk MotoGP 2027
- MotoGP Belanda 2026: Saatnya Marc Marquez Melanjutkan Dominasi Ducati?