menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez

MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez

MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pedro Acosta

jpnn.com - Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027

Pembalap berjulukan The Shark itu mengaku sudah tidak sabar berbagi garasi dengan Marc Marquez yang akan menjadi rekan setimnya musim depan.

Kehadiran Acosta di Ducati sekaligus mengakhiri kebersamaan Francesco Bagnaia dengan tim asal Italia tersebut.

Baca Juga:

Pecco -sapaan Bagnaia- memilih melanjutkan karier bersama Aprilia.

Bagi Acosta, kesempatan membela Ducati bukan hanya soal bergabung dengan salah satu tim terbaik di MotoGP.

Dia juga melihat peluang langka untuk belajar langsung dari salah satu pembalap tersukses dalam sejarah kejuaraan dunia, yakni Marc Marquez.

Baca Juga:

"Bisa berada dalam satu tim dengan Marc adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dia sudah berada di penghujung perjalanan kariernya, sedangkan saya baru memulai langkah di kelas MotoGP."

"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengalaman darinya," ucapnya.

Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI