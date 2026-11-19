MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Siap Goyang Dominasi Marc Marquez?
jpnn.com - Pedro Acosta bakal menghadapi tantangan baru pada MotoGP 2027. Setelah meninggalkan KTM, pembalap asal Spanyol itu akan berbagi garasi dengan Marc Marquez di Ducati Lenovo.
Kepindahan tersebut menjadi kesempatan besar bagi Acosta untuk membuktikan kemampuannya.
Apalagi, rider berusia 22 tahun itu datang dengan modal performa impresif setelah menjadi salah satu pembalap paling konsisten bersama KTM.
Pedro Acosta Belum Puas dengan Satu Kemenangan
Musim 2026 menjadi periode terbaik Acosta di kelas MotoGP. Dia menjadi sosok penting bagi KTM.
Salah satu pencapaian paling berkesan ialah kemenangan yang akhirnya berhasil dia raih bersama motor RC16.
Meski demikian, pencapaian tersebut belum membuatnya puas.
"Meraih kemenangan pertama itu ibarat mencabut duri yang mengganjal, tetapi itu baru satu kemenangan; saya butuh jauh lebih banyak dari sekadar itu," ucapnya.
Pembalap kelahiran Mazzaron, Spanyol itu juga menganggap musim 2026 sebagai periode penting dalam proses pendewasaan dirinya.
Ducati bakal menyatukan Marc Marquez dan Pedro Acosta musim depan. Ada ambisi besar yang dibawa pembalap muda asal Spanyol tersebut.
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