MotoGP Hungaria: Kecelakaan Mengerikan Pedro Acosta akan Terkenang Selamanya

Pedro Acosta. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON - Pembalap KTM Pedro Acosta dan salah seorang kamerawan MotoGP bernama Joao selamat dari insiden mengerikan pada kualifikasi MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit, Balaton, Sabtu (23/8) sore WIB.

Pihak MotoGP telah merilis rekaman kecelakaan itu dan bisa jadi insiden tersebut akan terkenang selamanya.

Acosta yang sedang berusaha mengukir catatan waktu terbaik saat kualifikasi terjatuh.

Dia terpisah dengan motornya di Turn 8. Pencet IG di bawah.

Acosta selamat.

Tampak motornya berguling kencang hingga terbang dan melompati pagar pembatas sirkuit.

MotoGP Hungaria 2025 juga diwarnai kecelakaan mengerikan Pedro Acosta. Lihat di sini.

