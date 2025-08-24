menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Hungaria: Marc Marquez Enggak Ada Obat

MotoGP Hungaria: Marc Marquez Enggak Ada Obat

MotoGP Hungaria: Marc Marquez Enggak Ada Obat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
MotoGP Hungaria 2025. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON – Jorge Martin tampil luar biasa pada grand prix MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8) malam WIB.

Start dari posisi ke-16, Martin si Juara Dunia MotoGP tahun lalu itu finis di urutan ke-4.

Namun, cemerlangnya penampilan Martin tertutup oleh keperkasaan Marc Marquez.

Baca Juga:

Ya. Pemenang dari balapan utama di Balaton ini seperti yang sudah diperkirakan banyak tukang prediksi, yakni Marc Marquez.

Marc enggak ada obat, hebat banget. Nyaris terjatuh, sempat melorot hingga ke urutan ketiga setelah start, ditinggal Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli.

Namun, Marc kembali menunjukkan keperkasaannya, menyalip Morbidelli dan akhirnya Bezzecchi.

Baca Juga:

Persaingan sengit terjadi di belakang Marc, yakni antara Pedro Acosta yang menyalip Morbidelli dan bersaing ketat dengan Bezzecchi.

Acosta akhirnya memastikan podium kedua dan Bezzecchi harus puas di podium ketiga.

Martin dan Acosta menyita perhatian di race MotoGP Hungaria, tetapi sorotan utama tetap Marc Marquez.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI