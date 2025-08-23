MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti
jpnn.com - BALATON - Tiga pembalap, yakni Alex Marquez, Francesco 'Pecco' Bagnaia, dan Jack Miller cekcok di lintasan saat Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (22/8) malam WIB.
Setelah menginvestigasi, Pengawas MotoGP menjatuhkan hukuman buat Alex Marquez dan Jack Miller, yaitu penurunan grid tiga posisi saat grand prix (tidak berlaku saat sprint(.
Sementara itu, Pecco bebas dari hukuman.
Pecco terlihat paling marah saat kejadian itu lantaran ketika itu dia sedang melakukan time attack kedua.
"Saya tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saya hanya berusaha melakukan time attack kedua, dan mereka bertengkar," katanya.
“Mereka berdua berada di tengah," imbuh Pecco.
Practice MotoGP Hungaria diwarnai pertengkaran Pecco-Alex-Miller. Dua dari mereka kena penalti.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dramatis, Pecco & Jorge Martin Gagal Masuk Top 10 Practice MotoGP Hungaria
- MotoGP Hungaria 2025: Jorge Martin Masih Menahan Ekspektasi
- Hasil FP1 MotoGP Hungaria: Dia Belum Bosan...
- Red Flag Berkibar di FP1 MotoGP Hungaria, Motor Nomor 25 Terbakar
- Jadwal MotoGP Hungaria: Percayalah! Pasti Ada Rekor
- Motor Balap Nicky Hayden dengan Tampilan Patriotik dan Tanpa Sponsor Dilelang