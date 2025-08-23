menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti

MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti

MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Balaton Park, sirkuit MotoGP Hungaria. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - BALATON - Tiga pembalap, yakni Alex Marquez, Francesco 'Pecco' Bagnaia, dan Jack Miller cekcok di lintasan saat Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (22/8) malam WIB.

Setelah menginvestigasi, Pengawas MotoGP menjatuhkan hukuman buat Alex Marquez dan Jack Miller, yaitu penurunan grid tiga posisi saat grand prix (tidak berlaku saat sprint(.

Sementara itu, Pecco bebas dari hukuman.

Baca Juga:

Pecco terlihat paling marah saat kejadian itu lantaran ketika itu dia sedang melakukan time attack kedua.

Baca Juga:

"Saya tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saya hanya berusaha melakukan time attack kedua, dan mereka bertengkar," katanya.

“Mereka berdua berada di tengah," imbuh Pecco.

Practice MotoGP Hungaria diwarnai pertengkaran Pecco-Alex-Miller. Dua dari mereka kena penalti.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI