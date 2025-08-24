MotoGP Hungaria: Semua Berbelok, Quartararo Lurus, Ya, Jatuh

jpnn.com - BALATON - MotoGP Hungaria 2025 belum tiba pada puncaknya, tetapi sudah sarat drama dan insiden.

Seri ke-14 (dari 22) MotoGP 2025 itu menghadirkan balapan utama, grand prix, di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8) malam WIB.

Namun, sebelum grand prix, korban berjatuhan di lintasan yang baru dikenal para pembalap itu.

Salah satu pembalap yang harus tersungkur ialah Fabio Quartararo.

Pembalap berkebangsaan Prancis penunggang Kuda Besi Yamaha itu kecelakaan di Turn 1 Lap 1 Sprint MotoGP Hungaria malam tadi.

Saat seluruh pembalap memusatkan fokus untuk berbelok ke kanan, Quartararo malah lurus. Ya, jatuhlah.