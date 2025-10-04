MotoGP Indonesia 2025: 2 Kali Jatuh di Mandalika, Marc Marquez Lempar Pesan Mengejutkan
jpnn.com - Kutuksan Sirkuit Mandalika kembali menghantui Marc Marquez. Kampiun MotoGP 2025 itu harus merasakan pahitnya dua kali terjatuh dalam sesi practice MotoGP Indoneesia 2025, Jumat (3/10/2025).
Awalnya, Marquez tampil cukup meyakinkan pada sesi free practice 1 dengan menempati posisi kelima.
Marquez Mengalami Dua Kecelakaan
Namun, situasi berubah drastis saat dia berusaha agresif pada sesi practice berikutnya.
Upaya mengejar catatan waktu tercepat justru berakhir dengan dua insiden crash yang membuat Marquez kehilangan ritme.
Gagal Lolos Langsung ke Q2
Akibatnya, The Baby Alien gagal menembus catatan waktu yang memungkinkan dirinya lolos langsung ke Q2.
Marquez pun harus memulai kualifikasi dari Q1, sebuah kondisi yang belum pernah dia alami sepanjang musim ini.
Pesan Pesimistis Sang Juara Dunia
Lebih mengejutkan lagi, Marquez menyampaikan komentar yang terdengar pesimistis soal peluangnya di Mandalika.
"Saya tidak bakal menang di sini, baik Sabtu maupun Minggu. Kemungkinan besar saya juga tidak akan naik podium," ungkap Marquez, dikutip dari Motosan.
