MotoGP Indonesia 2025 Buka Peluang Kerja Bagi Anak Muda di Lombok

jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Deru mesin motor balap yang berlaga di MotoGP Indonesia 2025 tidak hanya memacu adrenalin di lintasan, tetapi juga memompa semangat dan harapan ribuan warga lokal Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari pedagang kaki lima, pekerja harian, siswa sekolah kejuruan, serta pelaku industri, semua merasakan denyut ekonomi dan pengalaman berharga yang dihasilkan ajang internasional itu.

Khusus anak muda Lombok, event dunia itu bahkan menjadi batu loncatan, merasakan lingkungan kerja yang profesional dan memperluas jejaring atau network.

Olivia (22), warga asli Lombok yang bertugas sebagai Petugas Ticketing (Registrasi), mengaku senang karena keberadaan Pertamina Grand Prix of Indonesia memberi pengalaman kerja baginya, juga teman-temannya.

“Betul, untuk anak-anak muda di Lombok ini jadi peluang rezeki. Selain ada tambahan penghasilan, ke depannya pengalaman ini juga bisa jadi batu loncatan untuk pekerjaan,” ungkapnya.

Hal senada dirasakan Adit, pemuda asal Sumbawa yang menempuh pendidikan di Lombok. Ia bekerja sebagai Crew Lapangan di bagian Logistik. Adit merasakan langsung dampak positifnya.

“Pendapatan saya jauh lebih banyak. Bahkan tambahan ini saya gunakan untuk biaya wisuda pada akhir Oktober nanti dan rencana ke Bali. Jadi, sangat bermanfaat,” ujarnya.

Tak hanya bagi pekerja, dunia pendidikan pun ikut mendapat manfaat. Ryo, guru SMK 1 Kopang, mengaku antusias membawa siswanya menonton langsung.