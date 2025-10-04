MotoGP Indonesia 2025 Dongkrak Ekonomi Warga, Warung Lokal Kebanjiran Pembeli

jpnn.com, LOMBOK - Hadirnya MotGP Indoensia 2025 membawa berkah bagi masyarakat setempat. Tak terkecuali bagi mereka yang membuka usaha warung makan yang berada di sekitar lokasi.

Sejumlah warung makan di sekitar kawasan Mandalika mengalami lonjakan omzet dibanding hari biasanya. Hal itu lantaran ramainya penonton yang datang dari berbagai daerah di Tanah Air, bahkan hingga mancanegara.

Salah satunya dirasakan oleh Hernawati (41), pemilik Rumah Makan (RM) Amfana Lombok, yang lokasinya berseberangan dengan Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dia mengaku warungnya selalu dipadati pengunjung sejak pagi hingga tengah malam selama berlangsungnya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

“Alhamdulillah, adanya event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 ini ekonomi masyarakat di sini meningkat. Kami sampai menginap di warung, karena malam tutup jam 1 dini hari, dan pagi-pagi sekali sudah buka. Orang-orang yang makan dari pagi sampai malam banyak sekali, bahkan ada bule (wisatawan asing, red) dan tamu dari luar daerah juga datang makan di sini,” beber Hernawati, saat berada di warung makannya, Jumat (3/10).

Jika biasanya RM Amfana beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA, lanjutnya, selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Mandalika, jam buka diperpanjang hingga larut malam.

Hernawati mengungkapkan, peningkatan omzet yang diraih mencapai hampir 90 persen dibanding hari biasa.

“Dampaknya cukup besar. Alhamdulillah masyarakat sekitar sini yang dulunya perekonomiannya sangat rendah, setelah adanya Pertamina Grand Prix of Indonesia semakin meningkat,” tambahnya.