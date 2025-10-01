MotoGP Indonesia 2025: Fan Sambut Valentino Rossi dengan Antusiasme Membara

jpnn.com - Suasana The CRYSTAL, Senayan City, Jakarta, Selasa (30/9/2025) berubah riuh saat legenda MotoGP Valentino Rossi muncul di hadapan ratusan penggemarnya.

Ikon balap dunia yang akrab disapa The Doctor itu datang bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team dalam rangkaian acara Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

The Doctor Sapa Langsung Ribuan Fan Indonesia

Kehadiran Rossi kali ini bukan sekadar menyapa fan. Dia membawa kejutan besar, yakni livery spesial bertema Indonesia yang akan menghiasi motor Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli di Sirkuit Mandalika.

Desain livery tersebut memadukan warna Merah Putih, motif batik, serta sentuhan khas Fluo Yellow milik VR46.

Kombinasi ini bukan hanya menonjolkan identitas Indonesia, tetapi juga menjadi simbol eratnya hubungan antara Pertamina dan keluarga VR46 di panggung balap dunia.

“Indonesia selalu istimewa bagi saya. Energi dari fans di sini luar biasa, dan itu alasan kami kembali membawa livery spesial untuk Mandalika,” ungkap Rossi.

Fabio dan Morbidelli Terpacu Semangat Fan Indonesia

Tak hanya Rossi, dua pembalap VR46 juga antusias menyambut dukungan publik Indonesia.

Diggia -sapaan Di Giannantonio- menyebut desain anyar tersebut penuh makna, sementara Morbidelli menegaskan dukungan fan tanah air memberi energi tambahan menjelang balapan.