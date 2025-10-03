MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Berburu Angka Keramat di Mandalika

jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Indonesia 2025 dengan misi besar.

Sirkut Mandalika akan menjadi saksi apakah The Baby Alien kembali mengkukir namanya dalam sejarah emas MotoGP, atau justru kembali tersandung kutukan yang terus menghantuinya di Lombok.

Satu Kemenangan yang Dinanti

Saat ini, The Baby Alien sudah mengoleksi 99 kemenangan di ajang grand prix, dari kelas kecil hingga kelas utama.

Satu kemenangan lagi akan membawanya menembus rekor tiga digit, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih segelintir legenda.

Mandalika bisa menjadi panggung megah yang mengabadikan nama Marquez sebagai pembalap dengan 100 kemenangan grand prix, atau justru melanjutkan kutukan yang belum pernah berhasil dia patahkan.

Mandalika Tak Pernah Ramah

Namun, jalan menuju momen itu tidak mudah. Sejak MotoGP Indonesia kembali hadir pada 2022, Sirkuit Mandalika tak pernah memberi Marquez hasil manis.

Dari kecelakaan saat pemanasan, terjatuh ketika sprint race, hingga masalah teknis di balapan utama, semuanya menjadi catatan kelam.

Satu-satunya titik terang hanya terjadi musim lalu, ketika Marquez sempat finis ketiga di sprint race.