MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Berburu Angka Keramat di Mandalika
jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Indonesia 2025 dengan misi besar.
Sirkut Mandalika akan menjadi saksi apakah The Baby Alien kembali mengkukir namanya dalam sejarah emas MotoGP, atau justru kembali tersandung kutukan yang terus menghantuinya di Lombok.
Satu Kemenangan yang Dinanti
Saat ini, The Baby Alien sudah mengoleksi 99 kemenangan di ajang grand prix, dari kelas kecil hingga kelas utama.
Satu kemenangan lagi akan membawanya menembus rekor tiga digit, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih segelintir legenda.
Mandalika bisa menjadi panggung megah yang mengabadikan nama Marquez sebagai pembalap dengan 100 kemenangan grand prix, atau justru melanjutkan kutukan yang belum pernah berhasil dia patahkan.
Mandalika Tak Pernah Ramah
Namun, jalan menuju momen itu tidak mudah. Sejak MotoGP Indonesia kembali hadir pada 2022, Sirkuit Mandalika tak pernah memberi Marquez hasil manis.
Dari kecelakaan saat pemanasan, terjatuh ketika sprint race, hingga masalah teknis di balapan utama, semuanya menjadi catatan kelam.
Satu-satunya titik terang hanya terjadi musim lalu, ketika Marquez sempat finis ketiga di sprint race.
MotoGP Indonesia 2025 menghadirkan tantangan untuk Marc Marquez. Kali ini, ada pencapaian spesial yang bisa dia ukir di Sirkuit Mandalika
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Pembalap Indonesia Siap Panaskan Persaingan Lini Depan ATC 2025 Mandalika
- MotoGP Indonesia 2025: Tak Perlu Diragukan, Sirkuit Mandalika Raih Homologasi Grade A
- MotoGP Indonesia 2025 Dongkrak Ekonomi, Isnanta: Industri Olahraga RI Melesat
- Jadwal Lengkap MotoGP Indonesia 2025 & Soal Marquez Vs Rossi
- MotoGP Indonesia 2025: Bangkit dari Tekanan Marquez, Bagnaia Siap Guncang Mandalika
- Hubungan Marc Marquez dengan Mandalika, Berakhir Manis atau Kembali Tragis?