MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Tersandung Rasa Bersalah kepada Marc Marquez

Marco Bezzecchi saat berada di depan Marc Marquez. Foto: Andreas Solaro/AFP

jpnn.com - Mimpi indah Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025 berubah menjadi penyesalan mendalam.

Pembalap asal Italia itu meminta maaf berkali-kali setelah menabrak Marc Marquez pada lap pertama di Sirkut Mandalika, Minggu (5/10/2025).

Bezzecchi datang ke Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Konsistensi luar biasa sejak sesi latihan hingga kemenangan di sprint race sehari sebelumnya menjadikannya kandidat kuat untuk naik podium utama.

Insiden di Tikungan Ketujuh Mengubah Segalanya

Namun, segalanya berbalik dalam sekejap di tikungan ketujuh.

Saat balapan baru saja dimulai, Bezzecchi kehilangan kendali dan menabrak Marquez dari sisi dalam.

Kedua motor ke luar lintasan, dan Marquez tampak kesakitan sambil memegangi bahu kanannya.

Begitu menyadari kesalahannya, Bezzecchi langsung menghampiri Marquez di tepi trek dan meminta maaf. 

Dia kemudian menegaskan penyesalannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

