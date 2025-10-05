MotoGP Indonesia 2025: Pecco Bagnaia Pusing

jpnn.com, MANDALIKA - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia mengakhiri sesi sprint race MotoGP Indonesia 2025 dengan berada di urutan paling buncit, yakni posisi ke-14.

Pecco pusing dengan kondisi motornya Desmosedici GP25 yang sulit dikendalikan dalam sesi sprint race yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/10).

"Saya seperti tidak sedang berkendara, saya hanya seorang penumpang motor karena tidak bisa mengontrol apa-apa selama balapan," katanya dalam konferensi pers seusai balapan.

"Saya hitung saya berada di tikungan sepuluh tanpa bisa mengendalikan sistem pengereman sebanyak tiga kali dan saya perlu tiga kali untuk sedikit bisa mengendalikan motor di tikungan tersebut," imbuh jawara dunia dua kali tersebut.

Pembalap asal Italia tersebut kembali mengalami "penyakit kambuhan" ketika mengendarai Desmosedici GP25, yakni terkait dengan sistem pengereman dan stabilitas motor yang cukup susah dikendalikan.

Pecco sebelumnya sempat tampil menjanjikan dengan memenangkan GP Jepang yang berlangsung di Sirkuit Motegi (28/9).

Namun, kendala tersebut kembali menghantui Pecco seperti yang diungkapkannya bahwa selama musim ini belum bisa mencarikan solusi yang tepat.

"Terkadang saya mempunyai akhir pekan yang seperti ini, seminggu yang lalu saya beruntung karena dalam kondisi yang serupa, tetapi bisa menang," ungkap Pecco.