MotoGP Indonesia 2025: Sikap Marc Marquez Setelah Ditabrak Marco Bezzecchi
jpnn.com - Balapan MotoGP Indonesia 2025, Minggu (5/10/2025), di Sirkuit Mandalika berubah menjadi mimpi buruk bagi Marc Marquez.
Start dari posisi kesembilan, rider Ducati Lenovo itu tampil agresif sejak awal dan sempat merangsek ke posisi keenam.
Namun, nasib apes menghampiri Marquez ketika balapan baru berjalan setengah lap.
Memasuki tikungan ketujuh, motor Marquez diseruduk dari sisi dalam oleh Marco Bezzecchi.
Benturan itu membuat motor Ducati tunggangan Marquez terpelanting, menyeret tubuhnya ke arah gravel.
Balapan yang baru saja dimulai pun langsung berakhir bagi The Baby Alien.
Pemeriksaan Tim Medis
Marquez sempat terlihat kesakitan begitu berdiri dari gravel. Dia memegangi lengan kanannya, bagian tubuh yang paling terdampak dalam insiden tersebut.
Setelah mendapat pemeriksaan cepat dari tim medis di lintasan, Marquez dinyatakan mengalami cedera pada tulang selangka kanan.
Balapan MotoGP Indonesia 2025, Minggu (5/10/2025), di Sirkuit Mandalika berubah menjadi mimpi buruk bagi Marc Marquez.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Tersandung Rasa Bersalah kepada Marc Marquez
- Tak Cuma Balapan, Pertamina Enduro Bikin MotoGP Indonesia 2025 Jadi Panggung Budaya
- Kecelakaan Brutal di Mandalika, Marc Marquez Patah Tulang
- Marc Marquez Kecelakaan Besar, Nyaris Dilindas Marco Bezzecchi
- Fermin Gagal Juara Sprint Race MotoGP Indonesia, Alex Terkendala Bagian Depan Motor
- MotoGP Indonesia 2025 Terbaik, Okupansi Hotel di Mandalika Tembus 100%