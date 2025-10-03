MotoGP Indonesia 2025: Tak Perlu Diragukan, Sirkuit Mandalika Raih Homologasi Grade A
jpnn.com - Sirkuit Mandalika resmi meraih homologasi Grade A dari Federasi Balap Motor Internasional (FIM) menjelang bergulirnya MotoGP Indonesia 2025.
Ini merupakan syarat utama untuk menggelar ajang balap motor paling prestisius di dunia.
Inspeksi tersebut melibatkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Ketua Komite Homologasi FIM Paul King, perwakilan Dorna, Ikatan Motor Indonesia (IMI), hingga Mandalika Grand Prix Association (MGPA)
Standar Dunia untuk MotoGP
Dalam penilaian, FIM tidak hanya melihat kondisi trek utama. Aspek teknis seperti kapasitas lintasan yang mampu menampung 32 pembalap MotoGP dan 60 pembalap endurance dinyatakan sesuai regulasi.
Sistem drainase, kondisi gravel, serta ruang medis juga mendapatkan sorotan positif.
Kesiapan para marshall dalam menangani situasi darurat bahkan ikut dipuji.
“Lisensi Grade A menegaskan bahwa Mandalika telah memenuhi standar tertinggi FIM, sejajar dengan sirkuit ikonik dunia lainnya,” bunyi pernyataan resmi MGPA.
Mandalika Berada di Level Tertinggi
Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menyebut pencapaian ini bukan sekadar sertifikasi teknis.
