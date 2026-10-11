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MotoGP Indonesia 2026: Aleix Espargaro Mendadak Mundur, Ternyata Ini Penyebabnya

MotoGP Indonesia 2026: Aleix Espargaro Mendadak Mundur, Ternyata Ini Penyebabnya
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Aleix Espargaro menjajal motor Honda HRC Castrol. Foto: Photo by JAVIER SORIANO/AFP.

jpnn.com - Aleix Espargaro dipastikan tidak mengikuti balapan utama MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).

Pembalap pengganti Honda itu memilih mengakhiri partisipasinya setelah merasa kondisi tubuhnya tidak cukup prima untuk menghadapi balapan penuh.

Keputusan tersebut diambil setelah Espargaro menjalani dua hari aktivitas lintasan, termasuk sesi latihan dan sprint race.

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Pada sesi sprint, dia finis di posisi ke-20 setelah sebelumnya mengalami kecelakaan saat latihan.

Kondisi Fisik Jadi Pertimbangan

MotoGP mengonfirmasi bahwa Espargaro tidak akan melanjutkan akhir pekan balap karena kondisi fisiknya.

Jeda panjang dari kompetisi serta tuntutan fisik Sirkuit Mandalika menjadi faktor yang memengaruhi keputusannya.

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"Setelah mengevaluasi kondisinya selama dua hari di Mandalika, Aleix memutuskan tidak melanjutkan GP Indonesia," tulis MotoGP.

Honda Kehilangan Pembalap Pengganti

Espargaro datang ke Mandalika untuk menggantikan Joan Mir yang masih cedera.

Aleix Espargaro dipastikan tidak mengikuti balapan utama MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026).

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