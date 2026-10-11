menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP Indonesia 2026: Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal, Ternyata Gara-Gara Ini

MotoGP Indonesia 2026: Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal, Ternyata Gara-Gara Ini

MotoGP Indonesia 2026: Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal, Ternyata Gara-Gara Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rider Yamaha Alex Rins. Foto: MOHD RASFAN/AFP.

jpnn.com - Pembalap Yamaha Alex Rins menjelaskan insiden yang membuat dirinya menjadi sorotan di MotoGP Indonesia 2026.

Rider asal Spanyol itu  terlibat cekcok dengan marshal di Sirkuit Mandalika akibat kesalahpahaman setelah mengalami kecelakaan pada Jumat (9/10/2026).

Insiden tersebut terekam kamera dan menjadi perhatian setelah Rins terlihat mengacungkan jari tengah kepada seorang marshal.

Baca Juga:

Situasi bermula ketika dia ingin segera kembali ke paddock, tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai kendaraan yang akan mengantarnya.

Alex Rins Akui Sempat Terbawa Emosi

Rins menjelaskan bahwa beberapa marshal sempat menawarkan bantuan. Namun, ia merasa kebingungan ketika perjalanan menuju paddock tidak berjalan sesuai harapannya.

Pembalap berusia 30 tahun itu mengaku sedang berada dalam kondisi tertekan sehingga bereaksi secara tidak pantas.

Baca Juga:

Dia pun menyadari tindakannya bisa memberikan contoh buruk bagi penonton, terutama penggemar muda yang menyaksikan kejadian tersebut.

"Saya sadar tindakan itu tidak pantas dan sudah meminta maaf. Banyak penonton muda yang melihat kejadian tersebut, sehingga saya tahu sikap seperti itu bukan contoh yang baik. Saat itu, saya sedang sangat stres," ucapnya.

Pembalap Yamaha Alex Rins menjelaskan insiden yang membuat dirinya menjadi sorotan di MotoGP Indonesia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI