MotoGP Indonesia 2026: Alex Rins Acungkan Jari Tengah ke Marshal, Ternyata Gara-Gara Ini

jpnn.com - Pembalap Yamaha Alex Rins menjelaskan insiden yang membuat dirinya menjadi sorotan di MotoGP Indonesia 2026.

Rider asal Spanyol itu terlibat cekcok dengan marshal di Sirkuit Mandalika akibat kesalahpahaman setelah mengalami kecelakaan pada Jumat (9/10/2026).

Insiden tersebut terekam kamera dan menjadi perhatian setelah Rins terlihat mengacungkan jari tengah kepada seorang marshal.

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Situasi bermula ketika dia ingin segera kembali ke paddock, tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai kendaraan yang akan mengantarnya.

Alex Rins Akui Sempat Terbawa Emosi

Rins menjelaskan bahwa beberapa marshal sempat menawarkan bantuan. Namun, ia merasa kebingungan ketika perjalanan menuju paddock tidak berjalan sesuai harapannya.

Pembalap berusia 30 tahun itu mengaku sedang berada dalam kondisi tertekan sehingga bereaksi secara tidak pantas.

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Dia pun menyadari tindakannya bisa memberikan contoh buruk bagi penonton, terutama penggemar muda yang menyaksikan kejadian tersebut.

"Saya sadar tindakan itu tidak pantas dan sudah meminta maaf. Banyak penonton muda yang melihat kejadian tersebut, sehingga saya tahu sikap seperti itu bukan contoh yang baik. Saat itu, saya sedang sangat stres," ucapnya.