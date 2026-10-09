MotoGP Indonesia 2026 di Depan Mata, Akankah Tradisi Unik Ini Berlanjut?
jpnn.com - MotoGP Indonesia 2026 sudah di depan mata. Sirkuit Mandalika kembali menjadi panggung persaingan para pembalap pada 9-11 Oktober.
Para rider telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sejak Selasa (7/10/2026) untuk mempersiapkan diri menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.
Selain persaingan memperebutkan kemenangan, ada tradisi menarik yang membuat balapan Mandalika selalu dinantikan.
Sejak pertama kali masuk kalender MotoGP, belum ada pembalap yang mampu mengulang kemenangan pada race utama. Empat edisi terakhir selalu menghadirkan nama berbeda di podium tertinggi.
Miguel Oliveira menjadi pemenang pada 2022. Setahun berselang, giliran Francesco Bagnaia yang menguasai balapan.
Jorge Martin kemudian membawa pulang kemenangan pada 2024 sebelum Fermin Aldeguer meneruskan tradisi tersebut pada musim 2025.
Artinya, jika melihat empat edisi race utama sebelumnya, Mandalika selalu melahirkan juara baru.
Sprint Race Juga Punya Cerita Berbeda
Tradisi serupa juga terlihat dalam sprint race yang mulai diperkenalkan pada MotoGP 2023.
MotoGP Indonesia 2026 segera berlangsung di Mandalika. Ada tradisi unik yang terus bertahan sejak 2022.
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