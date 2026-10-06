MotoGP Indonesia 2026: Garuda Terbang di Motor VR46 Racing Team
jpnn.com - Garuda akan menjadi wajah baru Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat tampil di MotoGP Indonesia 2026.
Tim asal Tavullia tersebut menyiapkan livery khusus dengan nuansa merah dan putih. Desain itu diperkenalkan di Production Unit Jakarta milik Pertamina Lubricants sebagai bentuk penghormatan kepada Indonesia.
Sosok Garuda dibuat membentang di motor Ducati Desmosedici GP. Bagian kepala berada di sekitar tangki bahan bakar, sedangkan kedua sayapnya memanjang ke sisi motor.
Bukan Sekadar Tampilan
Livery tersebut membawa pesan tentang keberanian dan semangat juang yang ingin ditampilkan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Sirkuit Mandalika.
Warna putih menjadi dasar utama, dipadukan dengan Garuda merah dan aksen api emas. Nuansa tersebut kemudian disandingkan dengan warna kuning fluoresen khas tim.
"Kami ingin menghadirkan identitas Indonesia ke panggung MotoGP melalui desain yang memiliki simbol kuat," ucap Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Sigit Pranowo.
"Harapannya, kehadiran Garuda ini bisa menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Indonesia."
Konsep livery kembali dikerjakan Aldo Drudi dan Drudi Performance. Desain bernuansa Indonesia ini juga menjadi bagian dari hubungan yang semakin erat antara VR46 Racing Team dan penggemar Tanah Air.
Garuda akan menjadi wajah baru Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat tampil di MotoGP Indonesia 2026.
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