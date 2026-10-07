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MotoGP Indonesia 2026 Jadi Balapan yang Ditunggu Luca Marini, Kenapa?

MotoGP Indonesia 2026 Jadi Balapan yang Ditunggu Luca Marini, Kenapa?
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Pembalap Honda Luca Marini. Foto: GLYN KIRK/AFP

jpnn.com - Luca Marini punya alasan kuat untuk menantikan MotoGP Indonesia 2026.

Pembalap Honda HRC tersebut merasa karakter Sirkuit Mandalika memberikan peluang positif baginya.

MotoGP Indonesia 2026 akan berlangsung pada 9-11 Oktober. Seri tersebut menjadi balapan beruntun setelah MotoGP Jepang sehingga waktu persiapan para pembalap cukup terbatas.

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Namun, kondisi itu tidak mengurangi antusiasme Marini untuk segera turun di Mandalika.

"Mandalika selalu menjadi salah satu tempat yang saya nantikan. Kami sudah melihat kecocokan motor Honda dengan lintasan ini dalam dua musim terakhir," ucap rider asal Italia itu.

Punya Pengalaman Positif di Mandalika

Marini memiliki catatan yang cukup menjanjikan di Mandalika. Pada MotoGP Indonesia 2025, dia mampu mengakhiri balapan di posisi kelima bersama Honda.

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Performa tersebut didukung hasil positif sejak sesi latihan. Marini menjadi pembalap tercepat pada FP1 MotoGP Mandalika 2025.

Meski demikian, perjalanan Marini di Mandalika tidak selalu mulus. Setahun sebelumnya, dia gagal membawa pulang poin dari Indonesia.

Luca Marini punya alasan kuat untuk menantikan MotoGP Indonesia 2026. Apa yang terjadi di dalamnya?

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